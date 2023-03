Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrielParker74 : RT @CeresaRaffaele: Mara Carfagna: Sulla Maternità surrogata pronta a votare con la Meloni. Fateci sapere quando voterete contro la destra… - GiorgioAntonel1 : RT @CeresaRaffaele: Mara Carfagna: Sulla Maternità surrogata pronta a votare con la Meloni. Fateci sapere quando voterete contro la destra… - gio_rgh : RT @CeresaRaffaele: Mara Carfagna: Sulla Maternità surrogata pronta a votare con la Meloni. Fateci sapere quando voterete contro la destra… - sarasar23985949 : RT @CeresaRaffaele: Mara Carfagna: Sulla Maternità surrogata pronta a votare con la Meloni. Fateci sapere quando voterete contro la destra… - Bill_Cocc0 : RT @CeresaRaffaele: Mara Carfagna: Sulla Maternità surrogata pronta a votare con la Meloni. Fateci sapere quando voterete contro la destra… -

... come ad esempio il divieto di licenziamento e la possibilità di richiedere la Naspi anche in caso di dimissioni, oggi non è più così visto che ladel Testo unico die paternità ha ......o è avvenuto durante il periodo dio a causa di matrimonio e quando è stato dettato per motivi disciplinari che poi vengono riconosciuti inesistenti. È importante notare che, con la...È evidente che la Meloni, in questi giorni, sta utilizzando temi come lasurrogata, che ... vedi lafiscale. In merito al tema migranti, i conti della serva sul rapporto migranti ...