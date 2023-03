Riforma fiscale, il fanatismo dell’ideologia no tax è un virus che può essere anche mortale /2 (Di mercoledì 22 marzo 2023) La premier Giorgia Meloni con una discreta enfasi escatologica ha dichiarato che la Riforma fiscale proposta ora dal suo governo era quella attesa da 50 anni. Informazione del tutto sbagliata perché la destra ha tentato una Riforma del fisco, anche allora copernicana ma poi quasi del tutto fallita, ancora nel 2003 con il prof. Tremonti. La sig.ra Meloni, che sta facendo un po’ di gaffe in economia, dovrebbe attorniarsi di consiglieri più preparati, almeno nella parte storica. Al di là della retorica sovranista, la Riforma ha per scopo dichiarato quello di ridurre le tasse degli italiani. Il partito no-tax, che ha un unico punto nel programma – le tasse vanno sempre e comunque ridotte – ha conquistato la cabina di regia e vedremo cosa accadrà. Posto che, come diceva Luigi Einaudi, tutti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) La premier Giorgia Meloni con una discreta enfasi escatologica ha dichiarato che laproposta ora dal suo governo era quella attesa da 50 anni. Informazione del tutto sbagliata perché la destra ha tentato unadel fisco,allora copernicana ma poi quasi del tutto fallita, ancora nel 2003 con il prof. Tremonti. La sig.ra Meloni, che sta facendo un po’ di gaffe in economia, dovrebbe attorniarsi di consiglieri più preparati, almeno nella parte storica. Al di là della retorica sovranista, laha per scopo dichiarato quello di ridurre le tasse degli italiani. Il partito no-tax, che ha un unico punto nel programma – le tasse vanno sempre e comunque ridotte – ha conquistato la cabina di regia e vedremo cosa accadrà. Posto che, come diceva Luigi Einaudi, tutti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ettore_Rosato : Sulla #riformafiscale non è che siamo disposti a collaborare con il governo, noi la riforma #Draghi la sosteniamo d… - FratellidItalia : ?? La Riforma Fiscale contiene importanti novità per cittadini, famiglie e imprese e getta le basi per un nuovo rapp… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Riforma fiscale? Governo ora ci dice che gli asini volano. Flat tax c’è nelle ex repubbliche soviet… - nespoli50 : RT @FratellidItalia: ?? Uno degli obiettivi della Riforma Fiscale del Governo Meloni è creare occupazione, incentivando le imprese ad assume… - _lubeck : RT @AndreaRoventini: Su @lavoceinfo c'è un'analisi impietosa delle 'riforma' fiscale del governo. In sintesi: è una riforma fatta male, sen… -