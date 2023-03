Rifondazione Comunista: “Nato chiede immunità per uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maurizio AcerboROMA – “La decisione del governo britannico di fornire munizioni all’uranio impoverito alle forze armate ucraine è l’ennesima prova del fatto che a Stati Uniti, Nato e cancellerie europee della sorte degli ucraini non importa nulla. L’uso del metallo pesante da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Nato in trent’anni di guerre illegali ma definite “umanitarie” ha già causato una strage silenziosa e prolungata in tutti i territori bombardati con queste armi. Dai Balcani all’Iraq, passando per l’Afghanistan, le patologie tumorali sono aumentate a dismisura come conseguenza diretta dell’esposizione all’uranio impoverito rilasciato dalle munizioni”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Gregorio Piccin, responsabile pace del Partito della Rifondazione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maurizio AcerboROMA – “La decisione del governo britannico di fornire munizioni all’alle forze armate ucraine è l’ennesima prova del fatto che a Stati Uniti,e cancellerie europee della sorte degli ucraini non importa nulla. L’uso del metallo pesante da parte di Stati Uniti, Regno Unito ein trent’anni di guerre illegali ma definite “umanitarie” ha già causato una strage silenziosa e prolungata in tutti i territori bombardati con queste armi. Dai Balcani all’Iraq, passando per l’Afghanistan, le patologie tumorali sono aumentate a dismisura come conseguenza diretta dell’esposizione all’rilasciato dalle munizioni”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Gregorio Piccin, responsabile pace del Partito della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Rifondazione Comunista: “Nato chiede immunità per uranio impoverito e si prepara a usarlo in Ucraina” - alex_chicchi : RT @Artventuno: Si è spento questa mattina all’età di 92 anni il regista Francesco #CittoMaselli. Ne dà notizia in una nota @MaurizioAcerb… - pasqstrangio : Ci ha lasciati Citto Maselli, uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano, partigiano e comunista s… - Giorgiolaporta : @boymilan00 @pietrodanna_ Grazie per il rispetto. Io vivo in #Belgio e qui governano dei veri liberali di… - cdghietta : RT @Daniela60305637: È morto Citto Maselli, grande regista, politico, ricordo il suo impegno in Rifondazione Comunista! Grande dispiacere p… -