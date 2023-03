Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Riecco Ganna: primo test su Muri e pavé, venerdì al via di Harelbeke - Gazzetta_it : Riecco Ganna: primo test su Muri e pavé, venerdì al via di Harelbeke -

Il programma di, a meno di colpi di scena, è questo: venerdì E3 ad Harelbeke, domenica Gand - Wevelgem, mercoledì Attraverso le Fiandre e poi un periodo di preparazione specifica per la Parigi -...Il programma di, a meno di colpi di scena, è questo: venerdì E3 ad Harelbeke, domenica Gand - Wevelgem, mercoledì Attraverso le Fiandre e poi un periodo di preparazione specifica per la Parigi -...

Riecco Ganna: primo test su Muri e pavé, venerdì al via di Harelbeke La Gazzetta dello Sport

Filippo Ganna è già in Belgio. Reduce da una prestazione di altissimo livello alla Sanremo di sabato 18 - 2°, alle spalle del solo Mathieu Van der Poel - il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers ha ...Roglic è secondo a 6’’, Almeida a 8’’. Ganna cede di schianto a due km dal traguardo Riecco Primoz Roglic. (Corriere della Sera) Il meteo, come detto in precedenza, non ha di certo aiutato i corridori ...