Riduzione degli sprechi e comportamenti virtuosi La campagna Acea sull’acqua

Diffondere a livello nazionale una cultura di rispetto della risorsa idrica promuovendo comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi. Questo è lo scopo della campagna lanciata dal gruppo Acea, primo operatore idrico italiano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2023. Ad annunciare l'avvio dell'iniziativa è stato l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso del convegno "Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete", organizzato dall'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e che si è tenuto oggi alla Biblioteca Nazionale. L'appuntamento convegnistico si poneva come obiettivo l'avvio di un confronto tra istituzioni, aziende e ricercatori sui fenomeni legati al cambiamento climatico, sulla necessità di un nuovo approccio industriale e ...

