“Ricoverata d’urgenza in ospedale” Dramma in famiglia per la famosa cantante | “È grave”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono ore di grande apprensione queste per Shakira, lasudamericana. La mamma dell’artista infatti, è stataina Barcellona. La donna, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, ha avuto unproblema medico: una trombosi alla gamba. Una situazione di estremo pericolo per la mamma di Shakira che come dicevamo è stata trasportata e in seguitonell’spagnolo. Si tratta di una condizione moltoche di fatto impedisce al sangue di non muoversi in modo corretto all’interno di un organo, in questo caso della gamba. Dopo attimi di incertezza tuttavia, la donna sembra essere sotto controllo e fuori pericolo. Ora, fanno sapere fonti spagnole, è sotto osservazione dei medici. Da ...