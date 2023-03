Richetti: "Se la maggioranza è unita io sono Marilyn Monroe" (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Quando la maggioranza fa notare la propria compattezza a fronte delle divisioni delle opposizioni, ebbene questa storia oggi plasticamente finisce, perché oggi alle sue parole sull'Ucraina una parte della sua maggioranza non la ha applaudito, e se la maggioranza è unita io sono Marilyn Monroe". Lo ha detto in Aula alla Camera Matteo Richetti capogruppo di Azione-Iv, nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Quando lafa notare la propria compattezza a fronte delle divisioni delle opposizioni, ebbene questa storia oggi plasticamente finisce, perché oggi alle sue parole sull'Ucraina una parte della suanon la ha applaudito, e se laio". Lo ha detto in Aula alla Camera Matteocapogruppo di Azione-Iv, nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

