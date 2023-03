Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Juventus, ribaltone ufficiale: ora è seconda dietro al Napoli - EnricoNiente : RT @JuventusUn: #Juventus, #Longari: 'Ricorso al #Coni? Speranze di ribaltone sono molto concrete' IL MOTIVO ? - JuventusUn : #Juventus, #Longari: 'Ricorso al #Coni? Speranze di ribaltone sono molto concrete' IL MOTIVO ?… - Ris__20 : Quindi in queste settimane Roma e Milano saranno letteralmente terrorizzate dal possibile ribaltone del Coni in fav… -

... soprattutto, caro Rocchi, ci piacerebbe tanto sentire cosa diavolo si sono detti arbitro e varisti quando decisero di annullare il gol deldi Milik in- Salernitana , considerando ...Contro laè arrivata la nona sconfitta: davvero troppo per la 'Beneamata', che ad inizio stagione puntava dichiaratamente alla conquista dello Scudetto. Ecco che la posizione del tecnico ...Calciomercato, svolta improvvisa eimpensabile fino a poco tempo fa. Il calciatore viene praticamente blindato Per moltissimo tempo il suo nome è stato accostato allaper quello che ...

Ribaltone Juventus: arriva il dietrofront inatteso - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com

Il giornalista Marcello Chirico, nel suo editoriale, è tornato sulle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato la partita tra Inter e Juventus.Non servirà a nulla, però l’idea del designatore Rocchi di rendere pubblico l’audio della conversazione tra l’arbitro Chiffi e il varista Mazzoleni durante Inter – Juve è un passo in avanti nella comu ...