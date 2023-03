Riapre l’uscita della Grumellina in superstrada | resta il restringimento carreggiata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Arrivano importanti sviluppi per quanto riguarda la situazione traffico sull’asse iterurbano: alle 10 di giovedì (23 marzo)infattidi via, chiusa per lavori martedì e mercoledì. La decisioneProvincia arriva in seguito ai disagiviabilità che hanno colpito gli automobilisti a causa dei lavori di posa di barriere fonoassorbenti a protezione delle abitazioni che si affacciano sulla. Resterà comunque chiuso lo svincolo in entrata in direzione Lecco, così come verrà mantenuto ildi circa 200 metri in concomitanza proprio dell’entrata sulla SS 671. Giorno per giorno, in base all’andamento dei lavori, i tecnici potranno valutare le misure da ...