Rhea ritorna sul “fattaccio” dell’aeroporto | “Ora vi svelo tutto”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Pochi giorni fa vi abbiamo raccontanto di unaRipley furibonda per essere stata seguita da diversi fan all’uscita, ildocumentato con un breve ma intenso sfogo su Twitter. A mente fredda l’australiana è tornata sull’accaduto fornendo ulteriori dettagli in merito. Il colpevole “Siamo quasi sempre in viaggio e gli inconvenienti accadono. Quella mattina il mio volo atterro’ in ritardo ed ero in ritardo per andare a lavoro, avevo una tempistica molto stretta. Quello che ha aizato le folle è un fan specifico, lo conosciamo bene, si fa fare autografi per venderli su eBay. Lui mi ha seguito e di conseguenza altre persone sono venute dietro. Io ero solo in cerca del mio Uber che non riuscivo a trovare e provavo a spiegare loro di smettere di assillarmi ma fuinutile. A me non piace ...