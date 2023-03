Retegui, non solo il Tigre per l’Inter: altro club coinvolto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mateo Retegui è uno dei nuovi nomi accostati al calcio italiano. Specialmente ora che è stato convocato dal CT Roberto Mancini per gli impegni della nazionale. Le ultime notizie vorrebbero anche l’Inter sul giocatore, per il quale però non basta parlare con il Tigre (vedi articolo). INTRIGO DI MERCATO – Mateo Retegui sta disputando una grande stagione in Argentina con la maglia del Tigre, tanto da valergli la convocazione nella nazionale italiana grazie alle sue origini. Roberto Mancini lo ha infatti incluso nella rosa che affronterà i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta per le qualificazioni a EURO 2024. Anche l’Inter ha messo gli occhi sul 23enne per rinforzare l’attacco in vista del futuro. Su Retegui, però, c’è un intrigo di mercato tutto argentino. DOPPIO ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mateoè uno dei nuovi nomi accostati al calcio italiano. Specialmente ora che è stato convocato dal CT Roberto Mancini per gli impegni della nazionale. Le ultime notizie vorrebbero anchesul giocatore, per il quale però non basta parlare con il(vedi articolo). INTRIGO DI MERCATO – Mateosta disputando una grande stagione in Argentina con la maglia del, tanto da valergli la convocazione nella nazionale italiana grazie alle sue origini. Roberto Mancini lo ha infatti incluso nella rosa che affronterà i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta per le qualificazioni a EURO 2024. Ancheha messo gli occhi sul 23enne per rinforzare l’attacco in vista del futuro. Su, però, c’è un intrigo di mercato tutto argentino. DOPPIO ...

