Retegui | c’è anche l’Inter sulle sue tracce

Il nome di Mateo Retegui in questi giorni è certamente sulla bocca di molti, dato che è a Coverciano con la Nazionale di Roberto Mancini. Ma anche il suo futuro a livello di club potrebbe essere in Italia e nello specifico all'Inter. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che tiene d'occhio l'attaccante sin da quando ha prestato Facundo Colidio al Tigre. Il cartellino di Retegui è di proprietà del Boca Junior, ma il Tigre può esercitare il diritto di riscatto pagando 2,1 milioni di euro. Dopodiché potrebbe arrivare la cessione nel vecchio continente, dove sono tante le squadre che hanno mostrato interesse verso il classe 1999. l'Inter è tra queste.

