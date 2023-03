Renzi conferenziere | Conte | “Stupito da chi si era detto pronto a votare la nostra mozione e da chi si professa patriota”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Armiamoci e partite. Sono tanti gli obiettivi delle parole del leader M5s Giuseppe, che ieri si è molto lamentato dell’atteggiamento dei partiti dopo la mancata approvazione delladel Movimento 5 Stelle, che vietava a parlamentari ed esponenti del governo di essere retribuiti da uno Stato straniero. Chiaro il riferimento a Matteo, confeere in giro per il mondo pagato da Bin Salman. Una vicenda – quella dell’ex Rottamatore – che all’inizio aveva creato molto imbarazzo nelle stanze della politica, tanto che molti leader avevano chiesto un provvedimento ad hoc per sanare una volta per tutte la situazione. Una volta arrivata la legge, però, chi si dicevaa votarla ha fatto marcia indietro. Giuseppenon ha mancato di farlo notare. “Dopo i gravissimi ...

prepara così il suo ritorno in vista delle Europee , pronto - prosegue Repubblica - a (ri)discendere in campo quando il sistema franerà , appunto dopo le prossime elezioni, questa è la sua ...È una vita da mediano, a recuperar palloni, a coprire certe zone, la second life di Matteoall'opposizione. Roba da non crederci, lui che ama giocare in attacco e brillare di luce propria, ......avuto gioco facile nel rigettare accuse a e attacchi politici per i suoi impegni di... appena sarà costituita, la commissione d'inchiesta sul Covid , essendo il partito ditra i ...

Al Parlamento europeo, dopo lo scandalo Qatargate, hanno annunciato regole più severe su possibili conflitti d'interesse che riguardino gli eurodeputati, per evitare - nonostante le regole già in atto ...Matteo Renzi è finito nel mirino di Giuseppe Conte, che è il primo firmatario della proposta di legge per bloccare conferenze e consulenze dei parlamentari con gli Stati esteri. È… Leggi ...