Renfield | l' ultimo trailer regala nuove scene del film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 25 maggio debutterà nelle sale italiane ile l'sequenze delcon star, interprete di, il nuovocon star, arriverà nelle sale il 25 maggio e online è stato condiviso l'dell'atteso progetto. Nel video si assiste al momento in cui il giovane protagonista incontra, diventandone il servitore. 60 anni dopodecide di provare a liberarsi dal controllo del vampiro, ...

, il nuovo film con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage, arriverà nelle sale il 25 maggio e online è stato condiviso l'trailer dell'atteso progetto. Nel video si assiste al momento in ...Cinema, uscito l'trailer dove la situazione si fa sempre più sanguinolenta Di Alessandra Chiaradia - 22 Marzo 2023 13 Abbiamo un nuovo trailer diche ci mostra la relazione tossica ...è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co - presidenti Bryan Furst (Daybreakers " L'vampiro) e Sean Furst ...

Renfield: l'ultimo trailer regala nuove scene del film con Nicholas ... Movieplayer

Universal Pictures International Italy ha da pochissimi minuti diffuso il final trailer in italiano di Renfield, l’horror con Nicolas Cage nei panni di Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto come il ...Il 25 maggio debutterà nelle sale italiane il film Renfield e l'ultimo trailer regala nuove sequenze del film con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage, interprete di Dracula. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — ...