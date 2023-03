Regolamento qualificazioni Euro 2024: chi si qualifica e come funziona a pari punti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Iniziano le qualificazioni per gli Europei di Germania 2024. In totale, 23 nazionali si uniranno ai padroni di casa tedeschi nella fase finale a 24 squadre di UEFA Euro 2024. 20 di questi posti saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, con le prime due classificate di ogni girone che saranno automaticamente qualificate. I restanti tre posti andranno alle vincitrici degli spareggi, legati alla UEFA Nations League 2022/23. In caso di parità di punti tra due o più squadre dello stesso girone di qualificazione, si procedere a vedere i seguenti dati, in questo ordine: Maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); Miglior differenza reti negli scontri ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Iniziano leper glipei di Germania. In totale, 23 nazionali si uniranno ai padroni di casa tedeschi nella fase finale a 24 squadre di UEFA. 20 di questi posti saranno decisi dalla fase a gironi dizione, con le prime due classificate di ogni girone che saranno automaticamentete. I restanti tre posti andranno alle vincitrici degli spareggi, legati alla UEFA Nations League 2022/23. In caso dità ditra due o più squadre dello stesso girone dizione, si procedere a vedere i seguenti dati, in questo ordine: Maggior numero dinegli scontri diretti (classifica avulsa); Miglior differenza reti negli scontri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcuzzo27 : RT @DiMarzio: #Euro2024, come ci si qualifica: il regolamento - DiMarzio : #Euro2024, come ci si qualifica: il regolamento - notiziasportiva : ??? Scopri il regolamento delle qualificazioni per #Euro2024! ???? ???? L'Italia e altre 52 nazionali si contendono l'ac… -