Realme C55, un onesto muletto con la brutta copia della dynamic island Apple (Di mercoledì 22 marzo 2023) Arriva in Italia il telefono con la mini-capsule, ovvero la versione Realme della dynamic island Apple. La copia è uscita però male, e le funzioni sono ridotte all'osso. Neppure il telefono è un best buy: costa pochissimo ma restituisce una sensazione di economia eccessiva, e a questo prezzo si trovano telefoni non recentissimi ma migliori....

