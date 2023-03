Realme C55 è ufficiale in Italia e fa debuttare la sua “Dynamic Island” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Realme C55 è ufficiale in Italia e porta al debutto la sua "Dynamic Island": ecco specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 22 marzo 2023)C55 èine porta al debutto la sua "": ecco specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Realme C55 ufficiale in Italia: quanto costa Realme C55, il nuovo modello di fascia medio-bassa dell'azienda cinese, annunciato in Asia a inizio mese, è già arrivato anche sul mercato italiano. Si tratta di un device, ovviamente, non ai ... Nokia C12 Pro: ufficiale l'entry level 4G con tanta autonomia La giornata, ricca di annunci nel mercato indiano (basti pensare al Realme C55 in versione globale), è proseguita con una presentazione by HDM Global, che ha reso ufficiale lo smartphone economico Nokia C12 Pro che, giunto a breve distanza dal modello standard di ... realme lancia C55, lo smartphone più competitivo della fascia media grazie a quattro elementi chiave Il primo prodotto che presenta questi aggiornamenti, il realme C55, rompe la barriera del prezzo per offrire l'unica fotocamera da 64MP del segmento, insieme alla modalità selfie da 8MP e un obiettivo ... Realme C55 ufficiale: caratteristiche, prezzo e disponibilità Il C55 è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore OV64B di punta con pixel da 0,7µm e formato ottico da 1/2, lo stesso utilizzato nel realme GT Master Edition.