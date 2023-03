Real Sociedad, Zubimendi: 'Barcellona e Arsenal su di me? Ecco come rispondo' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Zubimendi è il gioiello della Real Sociedad e su di lui si sono scatenate le mire di Arsenal e Barcellona. Ecco le sue parole a Sport:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023)è il gioiello dellae su di lui si sono scatenate le mire dile sue parole a Sport:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - OfficialASRoma : ??? Mourinho: “Loro non hanno nulla da perdere. La Real Sociedad è un’ottima squadra e sarà una partita difficile da… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - pianetagiallor1 : RT @OfficialASRoma: ?? La nostra avversaria agli ottavi di @EuropaLeague sarà la Real Sociedad ???? #ASRoma #UELdraw - PatrickASRfan : @gabriellasr95 @ErGazzella STESSA COSA MIA CON LA REAL SOCIEDAD AHAHAHAHA -