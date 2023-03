Ravanelli insiste | «Juventus ha vinto giocando meglio dell’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabriziodagli studi Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria dellacontro l’Inter nonostante l’errore arbitrale. “VITTORIA MERITATA” – Fabrizioha parlato della vittoria dei bianconeri a San Siro: «Lahaa calcio rispetto l’Inter. Ha avuto più qualità nel proporre gioco, ha fatto gol avendo tante occasioni per chiudere la partita. Nell’arco dei novanta minuti al di là dell’episodio laha meritato la vittoria». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati