Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pat_puccia : 'Nella notte del 24 gennaio 1943 a Saint-Jean, furono evacuate e deportate ventimila persone, in maggioranza immigr… - rumba15342942 : RT @florastr: La vergognosa????minaccia rappresaglie nn vogliono ke Londra invierà proiettili di uranio impoverito-??i ruZZi abbaiano ringhian… - Roberta61941230 : @Camillamariani4 @GandalfRosso Non credo che funzioni così: i Ceceni ,i Siriani,che Putin ha massacrato e raso al s… - L39907740 : @maschioitalia @BadBigMike @badboysparadise @GayAmateursProd Cruising dv... Al sito hanno raso tutto al suolo - globalistIT : -

Ecco com'è oggi il Teatro Drammatico di Mariupol, teatro che divenne uno dei simboli della guerra sferrata su vasta scala dalla Russia contro gli ucraini. Le truppe russe lo bombardarono il 16 marzo ...In quella circostanza, infatti, l'unico edificio di culto esistente era intitolato proprio al Patriarca e venneal. Il principe Riggio di Campofiorito, fondatore del borgo, decise però di ...Il paese di Marina di Melilli venneal. L'aria divenne irrespirabile, l'acqua del mare avvelenata provocando stragi di pesci. Gli abitanti se ne andarono, tranne una decina di famiglie che ...

Raso al suolo il teatro di Mariupol: testimoniava l’orrore delle bombe di Putin Globalist.it

Le truppe russe lo bombardarono il 16 marzo 2022. In quel momento circa un migliaio di civili, tra cui donne e bambini, si nascondevano nell’edificio. Il teatro di Mariupol fu bombardato nonostante ...Se avesse voluto veramente distruggere quel paese lo avrebbe prima raso al suolo con bombardamenti aerei e poi attaccato via terra, esattamente come fanno gli Usa quando devono impossessarsi di ...