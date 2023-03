Rapallo | bambina precipita dalla finestra della scuola | è gravissima

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora un incidente in una. Unadi, facendo un volo dal secondo piano. La, di 12 anni, frequenta lamedia Giustiniani di, in provincia di Genova. Una tragedia sfiorata, ma le cui cause sono ancora da accertare. La, iscritta alla prima media, da quanto emerge ... TAG24.

A Rapallo una 12enne si è buttata dalla scuola media che frequenta ... ma non tutti hanno fatto caso al suo stato d’animo perché come in tutte le classi di bambini c’era chiasso e chiacchiericci vari ...Una bambina è precipitata da una finestra della scuola media a Rapallo ed ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova. La piccola, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe ...