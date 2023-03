Rapallo | 12enne precipita dalla finestra di scuola | è grave Si sarebbe lanciata dopo il rimprovero di un’insegnante

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È un quadro al contempo semplice e tragico quello che emerge dai primi riscontri effettuatipolizia sul caso dell’allievata questa mattina da unadi unamedia a. La ragazzina si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo le ricostruzioni che emergono dalle prima indagini, a spingere la ragazzina al gesto estremostato ildi. La ragazzina avrebbe avuto uno screzio con un compagno e per questo la professoressa in quel momento in classe l’avrebbe ripresa, forse minacciandola di metterla una nota. Al termine delle lezioni la ragazzina avrebbe quindi aperto laper scavalcare il cornicione. La ...