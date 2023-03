Ranocchia: “L’anno scorso ho fatto i complimenti a Pioli per lo scudetto” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha rivelato di aver fatto i complimenti a Stefano Pioli per lo scudetto vinto con il Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Andrea, ex difensore dell'Inter, ha rivelato di avera Stefanoper lovinto con il Milan

Ranocchia: "Il lavoro di Spalletti all'Inter è stato molto sottovalutato. Lui mette le basi" Quest'anno, con lui, sta facendo meglio" Mg Milano 31/10/2021 - campionato di calcio serie A / Inter - Udinese / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Andrea Ranocchia L'ex difensore dell'...