Ranocchia | «Il lavoro di Spalletti all’Inter è stato molto sottovalutato Lui mette le basi»

Ranocchia: «Il lavoro di Spalletti all'Inter è stato molto sottovalutato ... IlNapolista

L’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, è stato intervistato in esclusiva a TMW, dove ha parlato del rapporto coltivato negli anni con Luciano Spalletti e del lavoro finora svolto dal tecnico ...Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter ... però in quel momento è stato bravo a mettere tutti i tasselli nel modo giusto per arrivare allo Scudetto". Il lavoro di Spalletti all'Inter è stato ...