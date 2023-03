(Di mercoledì 22 marzo 2023) Partenza slittata di un giorno Il Comitato per l'avvistamento, con sede in Arabia Saudita, ha annunciato che non si poteva ancora vedere una nuova falce di luna nel cielo ed è stato così decretato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Inizia il Ramadan per due miliardi di musulmani nel mondo. Al via il tradizionale mese di preghiera e di digiuno… - MediasetTgcom24 : Ramadan al via per quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo #Ramadam #Islam #22marzo - IFontanin : RT @AnolfNazionale: #ANOLF @mariailenarocha Ramadan Kareem ?? ?? a tutti i musulmani che vivono in ???? Facciamo nostre parole Documento firm… - MaruanOussaifi : RT @AnolfNazionale: #ANOLF @mariailenarocha Ramadan Kareem ?? ?? a tutti i musulmani che vivono in ???? Facciamo nostre parole Documento firm… - CislNazionale : RT @AnolfNazionale: #ANOLF @mariailenarocha Ramadan Kareem ?? ?? a tutti i musulmani che vivono in ???? Facciamo nostre parole Documento firm… -

...prende ilil 23 marzo. Anche negli Emirati Arabi Uniti, il Comitato dell'avvistamento della luna con sede ad Abu Dhabi ha deciso di cambiare giorno di inizio del mese sacro. Inizio del...L'avvistamento in Arabia Saudita della nuova luna crescente segna l'inizio del, il nono mese del calendario islamico. Come ricorda al Arabiya, si ritiene sia il mese in cui venne rivelato il ...Non è stata avvistata la luna nuova questa sera in Arabia Saudita: slitta di un giorno l'inizio del. Il mese sacro dell'Islam prenderà quindi ilufficialmente giovedì 23 marzo 2023, come riporta l'agenzia di stampa Spa. Anche negli Emirati Arabi Uniti ilavrà inizio dopodomani, ...

Al via domani il Ramadan, mese sacro per oltre 1,9 mld musulmani ... Agenzia askanews

Prende il via giovedì 23 marzo il Ramadan, il mese del digiuno sacro per quasi due miliardi di musulmani nel mondo. Il periodo, che si concluderà il 22 aprile, prevede l'astensione da cibo e bevande ...E' il nono del loro calendario e si ritiene sia quello in cui venne rivelato il Corano al profeta Maometto. E' obbligatorio per tutti i musulmani sani, ne sono esentati i bambini piccoli, le persone m ...