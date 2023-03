Ramadan 2023 al via con un giorno di ritardo (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Ha ritardato di un giorno, rispetto a quanto previsto per il mancato avvistamento ieri sera della prima falce della luna crescente, ma da stanotte ovvero domani prende il via ufficialmente il Ramadan, il mese sacro all’Islam, per quasi due miliardi di musulmani al mondo (il 23 per cento della popolazione mondiale). Lo ha stabilito la Corte suprema dell’Arabia Saudita, così come il comitato per l’avvistamento della luna degli Emirati Arabi Uniti e la Casa delle Fatwa della Libia. Il Ramadan rappresenta il nono mese del calendario lunare islamico, che dura 29 o 30 giorni, durante il quale la maggior parte dei musulmani nel mondo digiuna dall’alba al tramonto. L’ultimo giorno del mese sacro, l’Eid al-Fitr, è previsto per il 21 o 22 aprile. E’ il versetto 183 della seconda Sura del Corano che prescrive il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Ha ritardato di un, rispetto a quanto previsto per il mancato avvistamento ieri sera della prima falce della luna crescente, ma da stanotte ovvero domani prende il via ufficialmente il, il mese sacro all’Islam, per quasi due miliardi di musulmani al mondo (il 23 per cento della popolazione mondiale). Lo ha stabilito la Corte suprema dell’Arabia Saudita, così come il comitato per l’avvistamento della luna degli Emirati Arabi Uniti e la Casa delle Fatwa della Libia. Ilrappresenta il nono mese del calendario lunare islamico, che dura 29 o 30 giorni, durante il quale la maggior parte dei musulmani nel mondo digiuna dall’alba al tramonto. L’ultimodel mese sacro, l’Eid al-Fitr, è previsto per il 21 o 22 aprile. E’ il versetto 183 della seconda Sura del Corano che prescrive il ...

