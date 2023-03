Rai1 | saltano programmi e conduttori? «Da Serena Bortone a Francesca Fialdini»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto cambia perché niente cambi: è questo un po' quanto accade in Rai. Una delle ultime clamorose indiscrezioni riguarda un passo indietro dopo la ristrutturazione della parte operativa della Tv di Stato. Fatte le nomine e stilati i palinsesti tv, a distanza di un anno, c'è aria di un ritorno alle origini. Blogo fa sapere che a Viale Mazzini si starebbe valutando di accorpare la direzione Intrattenimento Prime Time con quella Intrattenimento Daytime. In sostanza, si starebbe pensando ad una divisione più tradizionale, nonchè più logica per vari motivi, per reti anziché per generi. In merito ai palinsesti Rai della prossima stagione tv girano parecchie voci su alcunie volti dicomee Monica Setta....