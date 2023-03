RAI1: MONICA SETTA AL POSTO DI SERENA BORTONE CON IL REVIVAL DEL FATTO DEL GIORNO? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Correva la stagione 2009-2010 e MONICA SETTA conduceva nel primo pomeriggio di Rai2 “Il FATTO del GIORNO”, un talk show tra attualità e politica che divenne ben presto un appuntamento cult tra picchi di share e parodie – straordinaria quella di Gabriella Germani – come si addice ad ogni trasmissione che si fa notare. Un dibattito politico, sondaggi, retroscena, esclusive e una narrazione molto empatica che letteralmente ipnotizzava il pubblico. Per MONICA SETTA, apprezzato volto di “UnoMattina In Famiglia” su RAI1 al fianco di Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, potrebbero riaprirsi le porte del pomeriggio, non di Rai2 ma dell’ammiraglia RAI1. La voce arriva dal sempre bene informato Tvblog. Non è dato sapere altro ma una riedizione de “Il ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 marzo 2023) Correva la stagione 2009-2010 econduceva nel primo pomeriggio di Rai2 “Ildel”, un talk show tra attualità e politica che divenne ben presto un appuntamento cult tra picchi di share e parodie – straordinaria quella di Gabriella Germani – come si addice ad ogni trasmissione che si fa notare. Un dibattito politico, sondaggi, retroscena, esclusive e una narrazione molto empatica che letteralmente ipnotizzava il pubblico. Per, apprezzato volto di “UnoMattina In Famiglia” sual fianco di Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, potrebbero riaprirsi le porte del pomeriggio, non di Rai2 ma dell’ammiraglia. La voce arriva dal sempre bene informato Tvblog. Non è dato sapere altro ma una riedizione de “Il ...

