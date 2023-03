Ragazza down non ammessa all’esame di maturità, La Coppola: “L’inclusione non è solo per chi è disabile, è per tutti. Leggiamo bene la legge: qui si tratta di discriminazione” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Avrebbe voluto mettersi in gioco, provarci. Affrontare a muso duro lo scoglio per tutti gli studenti del quinto anno: l’esame di maturità. Ma il liceo non le ha permesso di accedere all’esame di Stato e lei è stata costretta a ritirarsi. Questa è la storia di una Ragazza down di nome Nina Rosa Sorrentino, 19 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Avrebbe voluto mettersi in gioco, provarci. Affrontare a muso duro lo scoglio pergli studenti del quinto anno: l’esame di. Ma il liceo non le ha permesso di accederedi Stato e lei è stata costretta a ritirarsi. Questa è la storia di unadi nome Nina Rosa Sorrentino, 19 ... TAG24.

