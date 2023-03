(Di mercoledì 22 marzo 2023) Adrienapre al rinnovo del contratto in scadenza a giugno con lantus. Il centrocampista francese ha dichiarato in un'vista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Rabiot: 'Posso restare alla Juve, il mio tocco di mano contro l'Inter...': Adrien Rabiot apre al rinnovo del contra… - cmdotcom : #Rabiot: 'Posso restare alla #Juve, il mio tocco di mano contro l'#Inter...' #calciomercato #InterJuve - kantor57 : @NicolaRaiano poi se tu mi dici che quello è un episodio sospetto posso anche essere d'accordo; ma non ti devi scor… - SantoRyu1998 : @killuaoscugnizz Sinceramente,posso capire Vlahovic che controlla con il braccio,e credo sia stato solo lui e non R… - KSport24 : @kravotz @Enrico_ds27 @DoctorM77 Ti dico solo che ho controllato per dati, statistiche e voti e sulla base di tutto… -

... precisando che: 'effettivamente, guardando le immagini, sembra checolpisca la palla col ... E per quanto riguarda questa partita nonche fare i miei complimenti alla Juventus, che è stata ...Alla domanda sul dubbio fallo di mano die dei nuovamente citati favori arbitrali, il ... Nonstare qui a ripercorrere tutti gli episodi, l'anno scorso non ci hanno dato un rigore con l'...L'esperto di Dazn dice: "Nondarvi la certezza perché non ce l'ho, abbiamo visto tutte le ... E' interessante capire senel primo tentativo di intervento ha toccato pallone col braccio ...

Juventus, Rabiot: “Posso restare. Discuteremo presto del rinnovo” TuttoCalcioNews

Rabiot, centrocampista della Juventus in un’intervista a ... Se guardo indietro a queste ultime settimane e penso alle nostre prestazioni, non posso che essere fiducioso sia per la conquista ...Ci sono altri aspetti in cui potrò fare meglio, come i lanci lunghi. Ho comunque mostrato di essere un giocatore completo, ma sicuramente posso fare ancora di più e alzare il livello di ciò che già ...