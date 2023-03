Rabiot: «Anche senza i 15 punti possiamo qualificarci alla Champions» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato delle sue origini e dell’esperienza in maglia bianconera. Di seguito le parole di Rabiot: «Ho iniziato più o meno a sei anni in un club a Creteil, maglia biancoblù, nella periferia di Parigi e da lì è iniziato tutto. Poi sono andato in Inghilterra con uno dei miei fratelli e mia mamma, ho giocato meno di un anno, per poi tornare in Francia: avevo 13 anni. A livello contrattuale c’è stato qualche problema e siamo tornati nel nostro Paese, prima a Pau dove giocavo nel week end e in settimana nel centro d’addestramento della zona dei Pirenei il cui direttore era Stopira. Un anno e mezzo e poi sono tornato a Parigi dove a 15 anni mi ha preso il Psg». Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha trovato un accordo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il centrocampista della Juventus, Adrien, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato delle sue origini e dell’esperienza in maglia bianconera. Di seguito le parole di: «Ho iniziato più o meno a sei anni in un club a Creteil, maglia biancoblù, nella periferia di Parigi e da lì è iniziato tutto. Poi sono andato in Inghilterra con uno dei miei fratelli e mia mamma, ho giocato meno di un anno, per poi tornare in Francia: avevo 13 anni. A livello contrattuale c’è stato qualche problema e siamo tornati nel nostro Paese, prima a Pau dove giocavo nel week end e in settimana nel centro d’addestramento della zona dei Pirenei il cui direttore era Stopira. Un anno e mezzo e poi sono tornato a Parigi dove a 15 anni mi ha preso il Psg».ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha trovato un accordo ...

