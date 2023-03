Quirinale: Mattarella riceve Scuola preparazione sociale Trento (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'Associazione culturale Scuola di preparazione sociale di Trento, guidata dalla presidente, Daniela Ranzi, e dalla rappresentante del Consiglio direttivo, Lucia Fronza Crepaz. Erano altresì presenti docenti e studenti della Scuola. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina all'Associazione culturaledidi, guidata dalla presidente, Daniela Ranzi, e dalla rappresentante del Consiglio direttivo, Lucia Fronza Crepaz. Erano altresì presenti docenti e studenti della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presiden… - Quirinale : #Mattarella: Don Diana aveva compreso, nella sua esperienza quotidiana, che la criminalità organizzata è una presen… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve Scuola preparazione sociale Trento - - wekeepthislove : RT @Quirinale: #Mattarella: La #mafia è violenza ma, anzitutto, è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presen… - GnesottoRoberto : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… -