“Qui non sei sola”: rete di hotel accolgono le donne vittime di violenza. Accordo con il governo Meloni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una vecchia porta blindata fucsia aperta su un giardino segreto è l’immagine, iconica, dell’iniziativa “Qui non sei sola“, la rete di migliaia di strutture dell’ospitalità, sparpagliate in tutta Italia, che hanno deciso di aderire con grande slancio e generosità al network degli alberghi solidali, nell’ambito del Progetto presentato oggi dai ministri del Turismo, Daniela Santanchè e per la Famiglia, Eugenia Roccella, grazie alla firma del protocollo d’intesa con le maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero per dare un segnale di protezione e di vicinanza alle donne vittime di violenze. All’appello, lanciato dai ministri del governo Meloni, per dare un segnale forte e importante nella battaglia contro la violenza sulle donne, hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una vecchia porta blindata fucsia aperta su un giardino segreto è l’immagine, iconica, dell’iniziativa “Qui non sei“, ladi migliaia di strutture dell’ospitalità, sparpagliate in tutta Italia, che hanno deciso di aderire con grande slancio e generosità al network degli alberghi solidali, nell’ambito del Progetto presentato oggi dai ministri del Turismo, Daniela Santanchè e per la Famiglia, Eugenia Roccella, grazie alla firma del protocollo d’intesa con le maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero per dare un segnale di protezione e di vicinanza alledi violenze. All’appello, lanciato dai ministri del, per dare un segnale forte e importante nella battaglia contro lasulle, hanno ...

