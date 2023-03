Questo video non mostra una pilota che accidentalmente rilascia “scie chimiche”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 14 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato uncheun aereo, fermo in un aeroporto, da cui fuoriesce denso fumo bianco. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe unre in maniera accidentale delle cosiddette. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, il post oggetto di analisi fa riferimento alla nota teoria del complotto delle, secondo cui i governi di diversi Paesi del mondo o altre entità sarebbero impegnate in un programma segreto per diffondere sostanzenell’atmosfera tramite gli aerei. Si ipotizzano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? A che pagina del manuale del calcio si trova questo gol? ?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei - CarloCalenda : Gli slogan si sono rivelati ottimi per i talk show, ma non funzionano per gestire l'immigrazione. Oggi il quadro um… - ProVitaFamiglia : ??UTERO IN AFFITTO : TUTTA LA VERITÀ IN 3 MINUTI In questi giorni non si parla che di utero in affitto e maternità… - sisisonproprio : RT @DonbassItalia: Putin - sulle dichiarazioni di Londra sulla fornitura di proiettili con uranio impoverito a Kiev: “Oggi si è saputo ch… - SoleilFc : RT @howblueearchive: paragonarli ai jeroo quando esiste questo momento qua #oriele -

Nell'ultimo servizio andato in onda nel Tg satirico ( clicca qui per vedere il) sono stati ... Nessuno osa ribellarsi , poiché il mercato del lavoro a Napoli è: prendere o lasciare. La ..., per esprimere il concetto in chiave molto sintetica, consiste in 9 giorni di lavoro e 5 liberi . Modello bisettimanale: pro e contro. L'alternativa alla settimana lavorativa corta prevede ...... il piano Russia, esplosione in Crimea: colpito carico di missili -Crimea, esplosione ... E"la Russia lo sa, ma sta deliberatamente cercando di disinformare", si precisa nella nota. "Nel ...

Questa è la prima auto elettrica fatta di LEGO. Video Motor1 Italia

Anche questo ha a che fare con i social network, dove per parlare di libri è molto utile poterli mostrare, in foto o in video. Fiorella Verde di Triskell Edizioni, che nasce come editore digitale e ha ...“Voglio parlare di ‘Saltinbei’…”. Esordisce così Leonardo Pieraccioni in questo video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui commenta sgomento il conto da 160mila euro pagato da alcuni clienti in ...