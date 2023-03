“Quelle cose sono false dentro UeD”. Pesante accusa a Maria De Filippi dalla dama (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pesante accusa a Maria De Filippi e Uomini e Donne da parte di un volto, che tanto ha fatto discutere nel recente passato nel dating show. Attraverso il social network Instagram sono arrivate delle parole inequivocabili, che metterebbero in dubbio la trasmissione di Canale 5. E sicuramente la padrona di casa, oltre agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, non sarà stata felicissima di leggere Quelle cose davvero brutte ed inaspettate. E ora i guai sono praticamente dietro l’angolo. Dunque, Maria De Filippi e l’intero programma di Uomini e Donne sono stati messi nel mirino. Intanto, però, stando alle anticipazioni di queste ore, Incarnato ha scoperto che Paola Ruocco avrebbe un manager che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)Dee Uomini e Donne da parte di un volto, che tanto ha fatto discutere nel recente passato nel dating show. Attraverso il social network Instagramarrivate delle parole inequivocabili, che metterebbero in dubbio la trasmissione di Canale 5. E sicuramente la padrona di casa, oltre agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, non sarà stata felicissima di leggeredavvero brutte ed inaspettate. E ora i guaipraticamente dietro l’angolo. Dunque,Dee l’intero programma di Uomini e Donnestati messi nel mirino. Intanto, però, stando alle anticipazioni di queste ore, Incarnato ha scoperto che Paola Ruocco avrebbe un manager che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Sono pure d'accordo col Ponte sullo Stretto, ma la Sicilia non ha le strade, fate le strade. Possi… - Fedenwski : @Max_883 Ma guarda, io certa roba l'ho scritta solo per fare il figo quando ero adolescente e non avevo la stessa s… - bu0naluna : non c’è un cazzo da ridere quelle foto le avete fatte voi mica noi !!! non siamo nemmeno libere di immaginarci cose… - Max_883 : @Fedenwski Quelle cose che diventano 'frutto della maturità' quando fa comodo mi fanno impazzire. Perché dire 'fac… -