Quel filo conduttore cinese che lega Ucraina e Taiwan (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Cina, si dice, è abituata ai tempi lunghi. "Nascondi la tua forza, aspetta il tuo momento", raccomandava Deng Xiaoping (1904-1997), il timoniere dell'approdo dal maoismo all'economia capitalista. E, però, l'attuale comandante cinese, Xi Jinping, vuoi perché non è propriamente un apostolo del vangelo denghista vuoi perché non vede l'ora di accelerare i tempi di alcune partite in sospeso, dà invece sempre di più l'impressione di voler esibire la sua forza e non di voler aspettare più di tanto il provvidenziale momento propizio. La principale partita in sospeso che il governo di Pechino vuole riaprire, vincere e concludere al più presto si chiama Taiwan. E siccome, nell'era della geopolitica, non ci sono dossier slegati o scollegati l'uno dall'altro, è da presumere, anzi se ne può essere certi, che la posizione di Xi ...

