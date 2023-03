Quanto rende il business dei migranti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella traversata finita in naufragio a Cutro il guadagno per i trafficanti era di quasi 2 milioni di dollari. Pur di superare il Mediterraneo, si pagano cifre altissime, che variano a seconda delle imbarcazioni e dei Paesi di partenza. Mentre gli arrivi in Italia sono in crescita del 788 per cento rispetto al 2022. Dai 10 mila dollari per il «posto vip» su un veliero dal Libano ai 450 euro - in dinari tunisini - sulla barchetta in ferro che parte da Sfax con destinazione finale sempre l’Italia. Panorama svela il listino prezzi dei trafficanti di esseri umani e la tipologia di imbarcazioni utilizzata per portare sulle nostre coste, da inizio anno al 13 marzo, 20.017 migranti illegali. Più del triplo rispetto allo stesso periodo 2022, con l’impennata fra 9 e 11 marzo di 4.566 sbarchi. E una previsione, secondo la Guardia costiera, di 138.100 mila arrivi nel 2023, un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella traversata finita in naufragio a Cutro il guadagno per i trafficanti era di quasi 2 milioni di dollari. Pur di superare il Mediterraneo, si pagano cifre altissime, che variano a seconda delle imbarcazioni e dei Paesi di partenza. Mentre gli arrivi in Italia sono in crescita del 788 per cento rispetto al 2022. Dai 10 mila dollari per il «posto vip» su un veliero dal Libano ai 450 euro - in dinari tunisini - sulla barchetta in ferro che parte da Sfax con destinazione finale sempre l’Italia. Panorama svela il listino prezzi dei trafficanti di esseri umani e la tipologia di imbarcazioni utilizzata per portare sulle nostre coste, da inizio anno al 13 marzo, 20.017illegali. Più del triplo rispetto allo stesso periodo 2022, con l’impennata fra 9 e 11 marzo di 4.566 sbarchi. E una previsione, secondo la Guardia costiera, di 138.100 mila arrivi nel 2023, un ...

