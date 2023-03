Quando torna Jovic dall’infortunio? Ecco il comunicato della Serbia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando torna Jovic. La Fiorentina rischia di perdere il suo centravanti serbo, che avrebbe dovuto essere in ritiro con la sua nazionale ed invece si trova fermo ai box. L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic aveva già saltato l’ultima partita della Viola – vinta in casa contro il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023). La Fiorentina rischia di perdere il suo centravanti serbo, che avrebbe dovuto essere in ritiro con la sua nazionale ed invece si trova fermo ai box. L’attaccanteFiorentina Lukaaveva già saltato l’ultima partitaViola – vinta in casa contro il ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patprawan : ma se quando mi torna interamente la voce provassi a fare la cover di una delle canzoni di msp quale vorreste sentire ?? - SalaLettura : RT @rossanafrancio1: Non ami le pareti della tua stanza. Hai negli occhi i papaveri rossi in fuga. IL sorriso del giovane acrobata. IL trio… - LivAchilli : RT @MeteoGiuliacci: METEO, quando torna la PIOGGIA a MILANO? Ecco la risposta: - brotto_marco : ??????????LA STORIA ???????????? ??????NON SI TORNA PIU' INDIETRO?????? Xi?? Ora ci sono cambiamenti che non avvenivano da 100 anni… - I11Stefania : @Fabio_DeBunker Parlano solo di sfruttamento delle donne quando l’argomento gli torna utile. Dicono che sono “costr… -