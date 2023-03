Qualificazioni Europei Under 19 2023: risultati, classifiche e gironi (Di mercoledì 22 marzo 2023) I risultati e le classifiche delle Qualificazioni degli Europei Under 19 2023. Le 28 squadre partecipanti sono divise in sette Gruppi. La prima classificata di ogni raggruppamento accederà alla fase a eliminazione diretta, dove si aggiungerà Malta, host della fase finale. L’Italia si troverà nel Gruppo 2, insieme a Germania, Slovenia e Belgio. classifiche Gruppo 1Francia Romania Norvegia Irlande del Nord Gruppo 2 Germania Slovenia BelgioItalia Gruppo 3 Ucraina Spagna Danimarca Lussemburgo Gruppo 4 Portogallo Croazia Cechia Svezia Gruppo 5 Irlanda Grecia Estonia Slovacchia Gruppo 6Serbia Polonia Israele Lettonia Gruppo 7Inghilterra Turchia Islanda Ungheria risultati Mercoledì 22 marzo Gruppo 1: Norvegia-Romania Gruppo 1: Francia-Irlanda del Nord Gruppo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ie ledelledegli19. Le 28 squadre partecipanti sono divise in sette Gruppi. La prima classificata di ogni raggruppamento accederà alla fase a eliminazione diretta, dove si aggiungerà Malta, host della fase finale. L’Italia si troverà nel Gruppo 2, insieme a Germania, Slovenia e Belgio.Gruppo 1Francia Romania Norvegia Irlande del Nord Gruppo 2 Germania Slovenia BelgioItalia Gruppo 3 Ucraina Spagna Danimarca Lussemburgo Gruppo 4 Portogallo Croazia Cechia Svezia Gruppo 5 Irlanda Grecia Estonia Slovacchia Gruppo 6Serbia Polonia Israele Lettonia Gruppo 7Inghilterra Turchia Islanda UngheriaMercoledì 22 marzo Gruppo 1: Norvegia-Romania Gruppo 1: Francia-Irlanda del Nord Gruppo ...

