Qualificazioni Europei U19, parte bene l’Italia: 3-2 contro la Germania a Brema (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inizia con il piede giusto il cammino dell’Italia Under19 nella seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria di quest’estate. La selezione di Alberto Bollini si impone per 3-2 sui pari età della Germania a Brema e volano momentaneamente in testa al gruppo 2, in attesa della partita tra Belgio e Slovenia che inizierà alle 16.00. Unico neo l’infortunio muscolare di Luca D’Andrea, uscito malconcio nel secondo tempo. Gli azzurrini approcciano meglio la partita e passano al 18?. Apertura di Faticanti sulla destra per D’Andrea, la conclusione sbatte su Pisilli che riesce a controllare e a battere Feller. Quattro giri d’orologio e raddoppio immediato, e stavolta D’Andrea trova la rete ricevendo un pallone d’area da rimessa laterale; movimento da pivot cestistico sul difensore avversario e sinistro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inizia con il piede giusto il cammino delUnder19 nella seconda fase di qualificazione aglidi categoria di quest’estate. La selezione di Alberto Bollini si impone per 3-2 sui pari età dellae volano momentaneamente in testa al gruppo 2, in attesa della partita tra Belgio e Slovenia che inizierà alle 16.00. Unico neo l’infortunio muscolare di Luca D’Andrea, uscito malconcio nel secondo tempo. Gli azzurrini approcciano meglio la partita e passano al 18?. Apertura di Faticanti sulla destra per D’Andrea, la conclusione sbatte su Pisilli che riesce allare e a battere Feller. Quattro giri d’orologio e raddoppio immediato, e stavolta D’Andrea trova la rete ricevendo un pallone d’area da rimessa laterale; movimento da pivot cestistico sul difensore avversario e sinistro ...

