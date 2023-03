Qualificazioni Europei 2024, il calendario dell’Italia: tutte le partite e gli orari (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il programma e il calendario dell’Italia nella fase di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Per la fase di qualificazione si parte il 23 marzo del 2023, giorno delle prime gare del percorso che porterà in Germania. L’ultima giornata di qualificazione si svolgerà il 19-21 novembre del 2023. Dopo la delusione mondiale, il gruppo azzurro vuole presentarsi al torneo tedesco da campione in carica e con ritrovata fiducia nei propri mezzi. Di seguito ecco il calendario azzurro con tutte le partite e gli orari. Giovedì 23 marzo Ore 20:45, Italia-Inghilterra Domenica 26 marzo Ore 20:45, Malta-Italia Sabato 9 settembre Ore 20:45, Macedonia del nord-Italia Martedì 12 settembre Ore 20:45, Italia-Ucraina Sabato 14 ottobre Ore 20:45, Italia-Malta Martedì 17 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il programma e ilnella fase di qualificazione ai prossimidel. Per la fase di qualificazione si parte il 23 marzo del 2023, giorno delle prime gare del percorso che porterà in Germania. L’ultima giornata di qualificazione si svolgerà il 19-21 novembre del 2023. Dopo la delusione mondiale, il gruppo azzurro vuole presentarsi al torneo tedesco da campione in carica e con ritrovata fiducia nei propri mezzi. Di seguito ecco ilazzurro conlee gli. Giovedì 23 marzo Ore 20:45, Italia-Inghilterra Domenica 26 marzo Ore 20:45, Malta-Italia Sabato 9 settembre Ore 20:45, Macedonia del nord-Italia Martedì 12 settembre Ore 20:45, Italia-Ucraina Sabato 14 ottobre Ore 20:45, Italia-Malta Martedì 17 ...

