Quali supereroi vedremo in Avengers 5 e 6?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla fine di: Endgame la nota super squadra perde due leader come Iron Man e Capitan America: Stark muore, Cap va in pensione. La maggior parte dei reduci deglirimane sulla terra, alle prese con i propri nemici, mentre gli altri si disperdono nel cosmo. Come abbiamo visto in Love and Thunder, Thor è impegnato a difendere New Asgard da Gorr il macellatore di Dei; e nessuno ha più idea di chi sia Peter Parker (Spider-Man: No Way Home, termina con l'intera umanità che si dimentica di Parker - ma non di Spider-Man, dettaglio fondamentale). La fase quattro ha portato delle eccitanti novità: in Doctor Strange nel Multiverso della Follia America Chavez, potente viaggiatrice del multiverso, si prepara con Wong e con i maghi sopravvissuti del Doctor Strange; intanto Black Panther: Wakanda Forever segna il debutto di Riri “Ironheart” Williams ...