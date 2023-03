Quali sono le accuse di Hachette contro Internet Archive (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto è partito dalla pandemia Covid-19 e dall’obiettivo dichiarato di rendere fruibili a più persone (quindi non più una singola consultazione alla volta) diversi libri in formato digitale. L’idea, che rispondeva al nome di National Emergency Library, fu lanciata dalla piattaforma online Internet Archive e ha portato a una causa mossa contro di lei da parte di quattro grandi editori che sostengono che quell’iniziativa violasse i principi alla base della legge sul diritto d’autore, in particolar modo i riferimenti ai contenuti digitalizzati. E tra i grandi accusatori c’è anche Hachette, tra i primi a muovere le accuse contro Internet Archive. LEGGI ANCHE > Hachette vs Internet Archive: le ragioni ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto è partito dalla pandemia Covid-19 e dall’obiettivo dichiarato di rendere fruibili a più persone (quindi non più una singola consultazione alla volta) diversi libri in formato digitale. L’idea, che rispondeva al nome di National Emergency Library, fu lanciata dalla piattaforma onlinee ha portato a una causa mossadi lei da parte di quattro grandi editori che sostengono che quell’iniziativa violasse i principi alla base della legge sul diritto d’autore, in particolar modo i riferimenti ai contenuti digitalizzati. E tra i grandi accusatori c’è anche, tra i primi a muovere le. LEGGI ANCHE >vs: le ragioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunci… - mirkonicolino : La #Juventus ha effettuato in meno di due anni 700 milioni di aumenti di capitale. Incassa oltre 100 milioni annui… - borghi_claudio : @twiligh74946791 @RadioRadicale Beh oddio, ero responsabile azionario Italia per banche internazionali con un listi… - emiliablu1 : @ItaloJVB Sono assolutamente d'accordo. La #Schlein vive nella peggiore politica di sinistra, quella dei radical ch… - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: #21marzo #internationaldayofforests Quali sono gli animali più importanti per boschi e foreste? Gli invertebrati ?? Quali… -