Qualcuno difenda il maschio bianco e eterosessuale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non voglio sottovalutare l’importanza dei temi etici né quella dei diritti, però neppure rimanerci prigioniero. Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito sui gay, sui trans, sulle coppie in un modo, le coppie in un altro, i figli delle prime e i figli delle seconde? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-11.mp4 Vogliamo dire che esiste un italiano medio, bianco di carnagione, etero di tendenza, marito più o meno convinto e fedele e padre naturale felice. E vogliamo dire che questo signore arriva a casa dopo una dura giornata di lavoro, accende la tv per ascoltare le ultime e scopre che a nessuno gliene frega nulla di lui, dei suoi problemi e dei suoi sogni, perché la questione è sempre comunque l’altro, di solito un altro distante anni luce da lui. Vogliamo prendere atto con rispetto che il suo problema non è dove e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non voglio sottovalutare l’importanza dei temi etici né quella dei diritti, però neppure rimanerci prigioniero. Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito sui gay, sui trans, sulle coppie in un modo, le coppie in un altro, i figli delle prime e i figli delle seconde? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-11.mp4 Vogliamo dire che esiste un italiano medio,di carnagione, etero di tendenza, marito più o meno convinto e fedele e padre naturale felice. E vogliamo dire che questo signore arriva a casa dopo una dura giornata di lavoro, accende la tv per ascoltare le ultime e scopre che a nessuno gliene frega nulla di lui, dei suoi problemi e dei suoi sogni, perché la questione è sempre comunque l’altro, di solito un altro distante anni luce da lui. Vogliamo prendere atto con rispetto che il suo problema non è dove e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ingiandi_d : RT @NicolaPorro: #Sallusti: 'Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito sui #gay, sui #trans? Esiste pure l'uomo bian… - formilan : RT @NicolaPorro: #Sallusti: 'Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito sui #gay, sui #trans? Esiste pure l'uomo bian… - NicolaPorro : #Sallusti: 'Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito sui #gay, sui #trans? Esiste pure l'uo… - LombaFab : RT @JFCmarco: Trovate qualcuno che vi difenda come Max difende la Juve - Agostin22300292 : RT @JFCmarco: Trovate qualcuno che vi difenda come Max difende la Juve -