Qual è la peggiore sconfitta della Juventus? Una catastrofe (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono tante le vittorie gloriose della Juventus, ma anche la Vecchia Signora ha vissuto l’onta di una dolorosa e incredibile sconfitta. Non è di certo un segreto il fatto che la Juventus sia una squadra che nella propria storia abbia ottenuto risultati decisamente migliori in Europa rispetto a quelli in Italia. Non soltanto il numero dei trionfi è completamente diverso, ma anche per quanto riguarda la peggior sconfitta di sempre, Madama deve purtroppo scavare in ambito internazionale. Tifosi Juventus sconfitta (Fonte: Ansa Foto)Il giorno della Juventus crollò più rovinosamente nella propria storia fu l’1 ottobre del 1958 e la sfida era il primo turno della Coppa dei Campioni di quell’anno. I bianconeri partecipavano ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono tante le vittorie gloriose, ma anche la Vecchia Signora ha vissuto l’onta di una dolorosa e incredibile. Non è di certo un segreto il fatto che lasia una squadra che nella propria storia abbia ottenuto risultati decisamente migliori in Europa rispetto a quelli in Italia. Non soltanto il numero dei trionfi è completamente diverso, ma anche per quanto riguarda la peggiordi sempre, Madama deve purtroppo scavare in ambito internazionale. Tifosi(Fonte: Ansa Foto)Il giornocrollò più rovinosamente nella propria storia fu l’1 ottobre del 1958 e la sfida era il primo turnoCoppa dei Campioni di quell’anno. I bianconeri partecipavano ...

