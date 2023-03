Pulizia fondi via Saragat a Benevento: In arrivo sanzioni e ordinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pulizia fondi via Saragat a Benevento. Rosa: Problema dei terreni incolti, la Polizia Municipale aveva provato la strada dell’intesa bonaria con i proprietari L’amministrazione di Benevento ha deciso di mettere un freno ai disagi legati alla Pulizia dei fondi incolti di via Saragat. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore all’Ambiente del Capoluogo sannita, Alessandro Rosa. “Da tempo l’amministrazione comunale si occupa dei disagi legati all’incuria dei terreni incolti nell’area di via Giuseppe Saragat e a prescindere da ogni speculazione politica”. Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, in una nota di Palazzo Mosti giunta in redazione. “Sono stati effettuati interventi di Pulizia e manutenzione ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)via. Rosa: Problema dei terreni incolti, la Polizia Municipale aveva provato la strada dell’intesa bonaria con i proprietari L’amministrazione diha deciso di mettere un freno ai disagi legati alladeiincolti di via. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore all’Ambiente del Capoluogo sannita, Alessandro Rosa. “Da tempo l’amministrazione comunale si occupa dei disagi legati all’incuria dei terreni incolti nell’area di via Giuseppee a prescindere da ogni speculazione politica”. Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, in una nota di Palazzo Mosti giunta in redazione. “Sono stati effettuati interventi die manutenzione ...

