Pugno duro della Lazio contro l'antisemitismo: tre tifosi esclusi a vita dall'Olimpico: Pugno duro della Lazio cont… - LALAZIOMIA : Cori antisemiti nel derby, pugno duro Lazio: allontanati a vita i tre responsabili - Coriantisemiti nel #derby, pugno duro #Lazio: allontanati a vita i tre responsabili: Il club biancoceleste si cost…

La Lazio lo aveva promesso: "Individueremo i responsabili". E così è stato: con un comunicato ufficiale il club biancoceleste ha infatti annunciato i provvedimenti presi per i tifosi protagonisti di ...La Lazio disporrà l'allontanamento a vita dallo stadio per il tifoso, identificato dalle forze dell'ordine, che domenica scorsa è stato immortalato in tribuna all'Olimpico con indosso la maglietta ' ...Commenta per primodella Lazio dopo gli episodi di antisemitismo nel derby di Roma , in particolari le immagini che hanno mostrato un tifoso biancoceleste con la maglia numero 88 e la scritta ' Hitlerson '. ...

Cori antisemiti nel derby, pugno duro Lazio: allontanati a vita i tre responsabili Corriere dello Sport

Pugno duro della Lazio dopo gli episodi di antisemitismo nel derby di Roma, in particolari le immagini che hanno mostrato un tifoso biancoceleste con la maglia numero 88 e la scritta 'Hitlerson'. Il ...Il difensore giallorosso viene squalificato solo per il giallo preso all'81' per il fallo su Hysaj, ma viene graziato per la manata a ...