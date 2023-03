Psg | Verratti | 'Ho preso una decisione sul mio futuro dopo l'errore col Bayern

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Verratti: 'Sogno la Champions League con il PSG, la Serie A...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Verratti: 'Sogno la Champions League con il PSG, la Serie A...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Verratti: 'Sogno la Champions League con il PSG, la Serie A...' - napolimagazine : ITALIA - Verratti: 'Sogno la Champions League con il PSG, la Serie A...' - apetrazzuolo : ITALIA - Verratti: 'Sogno la Champions League con il PSG, la Serie A...' -

... centrocampista dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani con l'Inghilterra Marco, centrocampista dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa.- "......In conferenza col ct Roberto Mancini c'era anche Marcouno dei pilastri della Nazionale anche se di recente fortemente criticato per il fallimento, l'ennesimo, dell'assalto Champions del:...Lo ha detto Marcoalla vigilia della sfida contro l'Inghilterra, rispondendo a quanto pesi l'eliminazione delagli ottavi di Champions League .su Retegui e Rice Su Retegui : " ...

Italia, Verratti: la situazione al Psg e i complimenti a Retegui Tuttosport

Il centrocampista dell’Italia Marco Verratti in conferenza stampa ha presentato la sfida ... Ora sto bene a Parigi e sogno la Champions con il PSG”.Stante l’indisponibilità di Leonardo Bonucci, sarà Marco Verratti a indossare domani sera la fascio di ... criticato in Francia per l’eliminazione dalla Champions League del PSG, formazione in cui ...