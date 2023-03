PSG | il grande ex sponsorizza Mourinho | «Devono pensare solo a lui»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Jerome Rothen, ex centrocampista del PSG,l’arrivo disulla panchina dei francesi: le sue parole Jerome Rothenl’arrivo di Joséal PSG, tramite un’intervista a RMC Sport. LE PAROLE – «Innanzitutto non chiedo che Christophe Galtier venga sollevato dall’incarico. Ma se questa sarà la decisione della proprietà, credo che si debbaa José. È un allenatore tosto, un allenatore che ha vinto e che ha vissuto tante esperienze. Sarebbe rispettato da tutti i giocatori nello spogliatoio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Qualcuno fa anche il nome di #Mourinho per il #PSG - joseseiperme : RT @Don_Friedkin: 16/18 Da quando allena la Roma, moltissime squadre e nazionali di grande livello si sono interessate a Mourinho. Tra que… - Leomingamer : RT @Don_Friedkin: 16/18 Da quando allena la Roma, moltissime squadre e nazionali di grande livello si sono interessate a Mourinho. Tra que… - Edorsi53 : @MichaoRossit @faggion_elia @GiaGianmarco Ogni tecnico ha la sua epoca. #Mourinho ha vinto tutto, in ogni Paese. È… - JuveVinciPerMe : #Buffon: 'Quella al PSG è stata l'esperienza più bella della mia vita. L'errore più grande della mia carriera è sta… -

... che ne sarà di Leo Messi La Pulce , con contratto alin scadenza a fine stagione, ragiona sul da farsi. Intanto, a cominciare dall'Arabia Saudita - che con l'Al - Hilal sogna ilcolpo - ...Ed è stato anche il mio piùrimpianto, e il mio piùerrore. Sbagliai ad andarmene, lasciando lì anche un contratto da dieci milioni di euro ("la società aveva deciso di puntare su ...attesa per la sfida in attacco tra Samantha Kerr e Melvine Malard, che hanno segnato 4 reti ... Federico Zanon Nonostante un avvio incerto nel girone A, ilha centrato il passaggio di turno ...

Buffon: “Addio al Psg errore più grande della mia carriera. Ecco cosa mi dissero” ItaSportPress

Il mondo si interroga sul futuro del più forte. Dopo l’esperienza al Psg, che ne sarà di Leo Messi La Pulce, con contratto al Psg in scadenza a fine stagione, ragiona sul da farsi. Intanto, a cominci ...Sarebbe successo in due occasioni, di recente: sconfitta del PSG in campionato e dell'Arsenal contro lo Sporting in Europa League.