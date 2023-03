Proteste in Francia, Macron parla alla nazione: «Rispetto i sindacati ma non accetto la violenza» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo una settimana di fuoco, il presidente francese Emmanuel Macron prende la parola per commentare la riforma delle pensioni che sta infiammando il Paese. E che a suo dire «proseguirà il suo cammino democratico»: lo afferma ai microfoni di France 2 e TF1, in quello che rappresenta primo intervento diretto ai francesi dall’inizio della crisi sulla riforma. La misura, che vuole aumentare da 62 a 64 anni l’età minima per lasciare il lavoro, è stata descritta dal leader di Parigi non come «un lusso», ma come «una necessità» per riportare il sistema previdenziale in equilibrio. Si dichiara pronto ad «addossarsi l’impopolarità» della riforma. Anche considerando l’impossibilità di venire rieletto per una terza volta all’Eliseo. E dunque, ribadisce, «dobbiamo andare avanti: è nell’interesse superiore della nazione». La mozione di sfiducia contro il governo è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo una settimana di fuoco, il presidente francese Emmanuelprende la parola per commentare la riforma delle pensioni che sta infiammando il Paese. E che a suo dire «proseguirà il suo cammino democratico»: lo afferma ai microfoni di France 2 e TF1, in quello che rappresenta primo intervento diretto ai francesi dall’inizio della crisi sulla riforma. La misura, che vuole aumentare da 62 a 64 anni l’età minima per lasciare il lavoro, è stata descritta dal leader di Parigi non come «un lusso», ma come «una necessità» per riportare il sistema previdenziale in equilibrio. Si dichiara pronto ad «addossarsi l’impopolarità» della riforma. Anche considerando l’impossibilità di venire rieletto per una terza volta all’Eliseo. E dunque, ribadisce, «dobbiamo andare avanti: è nell’interesse superiore della». La mozione di sfiducia contro il governo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - peppiniellopz : RT @Frankestein68: @tradori Ma non esiste più il diritto di legittima difesa? Comunque le proteste in Francia continuano. Qui a Perpignan i… - SergioCrescima2 : RT @RobertoAvventu2: La più grande protesta nazionale mai registrata per la Francia... ????Proteste in oltre 200 aree in tutta la Francia.… -